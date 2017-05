Rettsmøte etter giftdrapet på Kim Jong-nam

Kim Jong-nam levde i eksil, på rømmen fra halvbroren i hjemlandet, og ble drept 13. februar på flyplassen i Kuala Lumpur. Kvinnene Doan Thi Huong fra Vietnam og Siti Aisyah fra Indonesia er de eneste mistenkte i saken.

Tirsdag møtte de i retten, iført samme antrekk som ved rettsmøtet i april, skuddsikre vester, og smilte til de ambassadeansatte fra sine to hjemland.

Høyere instans

I møtet ble saken mot kvinnene utsatt til 30. mai og formelt overført til en høyere rettsinstans. Det skjer fordi den lavere domstolen ikke har myndighet til å føre saker om overlagt drap.

Ifølge aktor Iskandar Ahmad vil det første rettsmøtet trolig holdes innen en måned. De mistenkte skal der svare på skyldspørsmålet, og deretter vil hovedforhandlingen berammes og finne sted innen tre måneder.

Henging

Kvinnene er anklaget for å ha smurt nervegassen VX i ansiktet på Kim Jong-nam. Han døde kort tid etterpå. De har forklart at de ble lurt til å tro at de var med på en spøk på et opptak for skjult kamera. Ifølge politiet rømte fire mistenkte nordkoreanere landet samme dag. Kvinnenes forsvarere har sagt at de frykter deres klienter vil ende opp som syndebukker. Kvinnene kan bli dømt til døden ved henging.

Malaysia har ikke direkte anklaget Nord-Korea for å stå bak drapet, men det har vært spekulert i at ordren om å drepe Kim kom fra høyt hold i den isolerte staten, der han ville vært en potensiell utfordrer til stillingen som landets øverste leder. Nord-Korea har avvist ryktene.

(©NTB)