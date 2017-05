Partiledere hånte Mays fravær under TV-debatt

– Hvor tror du Theresa May er i kveld?, spurte lederen for Liberaldemokratene, Tim Farron, og svarte selv:

– Ta en titt ut av vinduet ditt. Hun kan være der ute og måler huset ditt for å betale for din sosialhjelp.

Farron henviste til Mays forslag om la eldre betale for omsorg ved å ta beslag i deler av salgssummen for boligene deres etter at de er døde.

– I kveld er jeg her, sa Labour-leder Jeremy Corbyn, som først sa at han ikke ville delta i debatten, men som ombestemte seg i siste liten.

Under debatten oppfordret han det britiske folk til å velge hvilken vei Storbritannia skal gå videre.

Spørsmålet er om britene ønsker et land for flertallet eller for de få, sa han.

Utfordret May

Corbyns helomvending og deltakelse i debatten tolkes som et forsøk på å utnytte den framgangen han har hatt i meningsmålingene de siste ukene.

Før debatten utfordret han også May til å ombestemme seg.

– Vi må gi folk sjansen til å høre fra partilederne før de stemmer. Å nekte å møte meg i kveld, vil være nok et tegn på Theresa Mays svakhet, ikke styrke, sa Corbyn.

– Politikerkjekling

May forsvarte sin beslutning om ikke å delta i TV-debatter foran neste ukes valg.

– Jeg tror debatter der politikere kun kjekler seg imellom, gjør lite for valgprosessen, sier hun og legger til:

– Jeg tror mer på å komme ut og møte velgere og høre fra dem direkte.

(©NTB)