Trump-nyord skaper internett-entusiasme og ordbok-oppføring

"Despite the constant negative press covfefe», var meldingen Trump la ut på Twitter før han la seg tirsdag kveld. Meldingen mangler punktum og bærer preg av å være heller uferdig. Ordet «covfefe» finnes ikke på noe språk. Google Translate mener det er samoansk, men man får ikke treff på det.

«Til tross for den stadige negative pressedekningen», var nok trolig det Trump egentlig forsøkte å skrive. Plasseringen av bokstavene for å skrive «coverage» («dekning») ligger nær bokstavene man får når man skriver «covfefe». Dermed ble tydeligvis USAs president rammet av det som før eller siden skjer med alle oss andre – fingrene treffer feil taster når man skriver fort.

Mange har forsøkt å tolke Trumps halvferdige melding. Fram til onsdag formiddag norsk tid hadde 37.000 personer svart på meldingen hans. Den var blitt delt 113.000 ganger og likt av 143.000 personer.

En Twitter-bruker har på tøys skrevet at «covfefe» må være russisk for «jeg går av». Andre lurer på om Trumps konto kan ha blitt hacket. Nyordet har allerede fått sin egen oppføring i Urban Dictionary med beskrivelsen «når du prøver å skrive «coverage» men hendene dine er for små til å treffe alle tastene på tastaturet».

Trump la ut meldingen like etter midnatt lokal tid, påpeker BBC, som viser til at verken han eller noen i hans stab så langt har forsøkt å fjerne meldingen eller rette den.

