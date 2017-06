– Skudd og eksplosjoner ved kjøpesenter i Manila

Ifølge ubekreftede meldinger kommer skuddene og eksplosjonene fra et område som kalles Resorts World Manila i den filippinske hovedstaden, ifølge CNN og Sky News.

Inne på området er det fire hoteller, et kasino og et shoppingsenter.

De første meldingene kom ifølge CNN litt over klokka 01 lokal tid.

Bilder og videoer på sosiale medier viser folk som flykter i panikk fra stedet. En journalist som jobber for den lokale radiostasjonen DZBB Super Radyo har lastet opp en video som angivelig viser en mann som forteller at en gruppe menn kom inn på Resorts World Manila, skriver avisa The Telegraph.

Kort tid etter ble det hørt skyting fra tredje etasje.

