Flere skadd i ulykke med toetasjes buss i Västerås

En talsmann for politiet i Västmanland, Jonas Partheen, opplyser at to personer er sendt til sykehus i ambulanse. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader de har pådratt seg.

Ti andre personer er kjørt til sykehus i en buss etter at de klaget over smerter, ifølge Partheen.

Nettavisen VLT skriver at minst elleve mennesker er skadd etter at bussen forsøkte å kjøre under en viadukt som er en halv meter lavere enn bussen. Bussen traff gangbrua over veien og fikk trykket inn deler av taket og fronten.

Ulykken skjedde ved 8-tiden torsdag morgen. Bussen, som hadde cirka 20 passasjerer, var på vei fra Västerås til Enköping og Uppsala. Ifølge øyenvitner kjørte bussen feil rute, uvisst av hvilken grunn.

