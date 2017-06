Putin avviser at tysk valg er truet av russisk hacking

– Russland bruker ikke hacking til slike formål. Tvert imot, russiske myndigheter forsøker å bekjempe dette, sa Putin da han torsdag møtte redaktører fra en rekke internasjonale nyhetsbyråer i St. Petersburg.

Han sa også at han «praktisk talt» ikke har noen fortrukken statsministerkandidat under valget på ny nasjonalforsamling i september. Samtidig innrømmet han at det er en viss uenighet mellom ham og statsminister Angela Merkel, som han har kjent i lang tid.

Når det gjelder Merkels fremste motkandidat, Martin Schulz, sier Putin at han ikke kjenner ham noe særlig.

Ifølge Putin kan enkelte «patriotiske» individer som er hackere, ha stått bak hacking under det nåværende kjølige forholdet mellom Russland og Vesten. Men han avviser kategorisk at russiske myndigheter har vært innblandet.

– Vi engasjerer oss ikke i det på statlig nivå, sa Putin, som mener at «ingen hackere kan påvirke valgkamper i noe land i Europa, Asia eller Amerika».

Amerikansk etterretning har anklaget Russland for å ha hacket seg inn i eposter fra Demokratene, og på den måten ha hjulpet Donald Trump til makten.

