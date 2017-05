Sjette pågrepne løslatt etter terrorangrepet i Manchester

Mannen er den sjette av de pågrepne som løslates, mens ti personer fortsatt er i politiets varetekt i påvente av avhør og ytterligere etterforskning.

Til sammen 22 personer, inkludert sju barn, ble drept da en bombe eksploderte etter en Ariana Grande-konsert på Manchester Arena mandag 22. mai.

Mannen som ble løslatt onsdag, ble arrestert i byen Nuneaton to dager etter angrepet, mer enn 180 kilometer fra Manchester.

– Slik det er nå har i alt 16 personer blitt arrestert i forbindelse med etterforskningen. Av disse er seks i ettertid løslatt uten siktelser, bekrefter politiet i en uttalelse.

I tillegg er faren og broren til den antatte gjerningsmannen Salman Abedi pågrepet i Libya. Ifølge libyske myndigheter var de to brødrene medlemmer av en gruppe knyttet til de ytterliggående islamistene i IS, som også har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Abedi hadde libyske foreldre, men ble født i England.

