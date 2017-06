Trump bryter valgløfte om å flytte ambassade til Jerusalem

Trump undertegnet torsdag en ny utsettelse av Kongressens vedtak fra 1995, om at USAs Israel-ambassade skal ligge i Jerusalem. Dokumentet er gjengitt i sin helhet av den israelske avisa Haaretz.

Samtlige presidenter har siden vedtaket ble fattet undertegnet tilsvarende utsettelser hvert halvår, noe Trump i valgkampen lovet at han ikke aktet å gjøre.

Et samlet verdenssamfunn har slått fast at Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem for 50 år siden var ulovlig, og FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning.

Netanyahu skuffet

Ingen land i verden har derfor etablert ambassade i Jerusalem, noe israelske myndigheter i alle år har oppfordret til.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu legger ikke skjul på at han er skuffet over Trumps beslutning.

– Ved å legge ambassadene utenfor hovedstaden, skyves freden ytterligere unna ved at den palestinske fantasien om at det jødiske folk og den jødiske stat ikke har tilknytning til Jerusalem, holdes i live, heter det i en kunngjøring fra den israelske statsministeren.

Farse

– Selv om Israel er skuffet over at ambassaden ikke blir flyttet i denne omgang, setter vi pris på Trumps forsikring om vennskap og løfte om at ambassaden en gang i framtida skal flyttes, heter det videre.

Netanyahus nære medarbeider og partikollega Yval Steinitz er mer krass i sin kommentar til nyheten fra Det hvite hus.

– Det er på tide å få en slutt på denne farsen. Alle anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Når Trump kommer hit, så er det Jerusalem og ikke Tel Aviv han reiser til, sier Steinitz, som er minister for infrastruktur, energi og vannressurser.

Palestinsk glede

Palestinerne mottok derimot nyheten fra Washington med glede og mener at det var en klok beslutning.

– Dette er i tråd med den politikk USA lenge har ført og internasjonal konsensus, og det gir freden en sjanse, sier palestinernes FN-ambassadør Hussam Zomlot.

– Vi har alt innledet en konsultasjonsprosess med den amerikanske administrasjonen. Vi mener alvor og har et genuint ønske om å oppnå en rettferdig og varig fred, sier han videre.

Protester

Trumps varslede ambassadeflytting utløste omfattende protester og mange advarsler, også fra USAs allierte i araberverdenen.

Utenriksminister Rex Tillerson og andre i kretsen rundt Trump skal ha advart Trump mot følgene av ambassadeflytting, og Trump skal ha innsett at dette ikke vil være noe godt bidrag i forsøket på å få i stand en fredsavtale mellom Israel og palestinerne.

Det hvite hus understreket torsdag at Trump slett ikke har endret mening i saken, og at han på sikt akter å oppfylle løftet om å flytte ambassaden og er en sterk støttespiller for Israel.

