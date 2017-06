Trump flytter ikke ambassaden til Jerusalem

Presidenten undertegnet torsdag en ny utsettelse av Kongressens vedtak fra 1995, om at USAs Israel-ambassade skal ligge i Jerusalem. Dokumentet er gjengitt i sin helhet av den israelske avisa Haaretz.

Samtlige presidenter har siden vedtaket ble fattet undertegnet tilsvarende utsettelser hvert halvår, noe Trump i valgkampen lovet at han ikke aktet å gjøre.

Et samlet verdenssamfunn har slått fast at Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem for 50 år siden var ulovlig, og FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning.

Ingen har flyttet

Ingen land i verden har derfor etablert ambassade i Jerusalem, noe israelske myndigheter i alle år har oppfordret til.

En talsmann for det israelske utenriksdepartementet ville torsdag ikke kommentere nyheten om at Trump hadde brutt løftet om å flytte ambassaden.

Protester

Trumps varslede ambassadeflytting utløste omfattende protester og mange advarsler, også fra USAs allierte i araberverdenen.

Utenriksminister Rex Tillerson og andre i kretsen rundt Trump skal ha advart Trump mot følgene av ambassadeflytting, og Trump skal ha innsett at dette ikke vil være noe godt bidrag i forsøket på å få i stand en fredsavtale mellom Israel og palestinerne.

Det hvite hus understreket torsdag at Trump slett ikke har endret mening i saken, og at han på sikt akter å oppfylle løftet om å flytte ambassaden og er en sterk støttespiller for Israel.

