Trump kunngjør Parisavtale-avgjørelse torsdag 

– Jeg vil offentliggjøre min avgjørelse om Parisavtalen torsdag klokka 15. Rosehagen ved Det hvite hus. GJØR AMERIKA STORARTET IGJEN! Det skrev Trump på Twitter onsdag kveld.

Amerikanske medier har i over et døgn meldt at Trump ventes å trekke USA ut av Parisavtalen.

Trump selv lar folk vente. Han sier han fortsatt lytter til forskjellige oppfatninger fra begge sider. Det er kjent at det er forskjellige meninger også innenfor hans egen administrasjon.

Utenriksminister Rex Tillerson og Trumps datter Ivanka er blant dem som mener USA må bli i Parisavtalen, mens direktøren for miljøverndirektoratet Scott Pruitt og sjefstrateg Steve Bannon ivrer for å trekke USA ut.

Enkelte, blant dem Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn, søker en mellomting, for eksempel slik at USA blir, men svekker målene om utslippskutt som Obama-administrasjonen meldte inn.

Kritikk

Torsdag ettermiddag – det vil si klokken 21 norsk tid – får vi altså vite om antakelsene stemmer, eller om en uforutsigbar Trump igjen overrasker.

Kritikken fra resten av verden har haglet, og en av dem som har uttalt seg, er Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog. Han sier det vil skuffe hele verden om USA trekker seg fra klimaavtalen.

– Å trekke seg fra avtalen vil kunne ødelegge for USAs ambisjoner i andre multinasjonale forhandlinger og for arbeidet deres i FN, sier Skoog.

– Trump forstår ikke

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, sier at Trump rett og slett ikke forstår innholdet i Parisavtalen.

Han sier europeiske ledere i forrige uke forsøkte å forklare Trump i «klare og enkle setninger» hvordan prosessen med å trekke seg fra avtalen er. Han påpeker at Trump ser ut til å tro at det bare er å trekke seg ut, men at det i virkeligheten er en prosess som tar flere år.

– Denne ideen om at «Jeg er Trump, Jeg er amerikaner, Amerika først og jeg trekker meg» – det kommer ikke til å skje, sa Juncker onsdag i Berlin.