Trumps advokat stevnet i Russland-gransking

Etterretningskomiteen i Representantenes hus opplyste onsdag at Cohen og USAs avsatte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er blant flere som stevnes for å vitne og overlevere relevante dokumenter i Russland-saken.

Det har lenge vært kjent at både granskerne i både Kongressen og justisdepartementet er ute etter Flynns informasjon om mulig russisk innblanding i fjorårets og Russlands kontakt med Trumps valgapparat. Det er derimot ganske nytt at Trumps advokat sitter på opplysninger. Det er ikke kjent hva han eventuelt skal ha informasjon om.

– Som en del av vår pågående etterforskning av målrettet russisk aktivitet under 2016-valgkampen, har vi i dag godkjent stevninger av flere personer for å vitne, levere personlig dokumenter og selskapsopplysninger, sier lederen for den republikanske fraksjonen i etterretningskomiteen, Mike Conaway, og hans demokratiske motpart, Adam Schiff.

– Vi håper og forventer at alle som er innkalt for å vitne eller framskaffe materiale vil følge opp begjæringen, slik at vi kan få tak i all informasjonen nødvendig for en bred etterforskning. Vi vil fortsette denne granskningen uansett hvor opplysningene måtte lede, sier de to.

(©NTB)