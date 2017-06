Amerikanske delstater og bedrifter vil fortsatt jobbe for å nå Paris-målene

En gruppe som så langt består av 30 ordførere, tre guvernører, mer enn 80 universitetssjefer og over 100 bedrifter, forhandler med FN om å få sende inn sine egne klimamål, skriver New York Times.

–Vi skal gjøre alt USA ville gjort hvis vi fortsatt hadde forpliktet oss til klimamålene fra Parisavtalen, sier tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg, som koordinerer samarbeidet.

Han legger til at han gjennom å styrke sine klimabidrag, kan byer, delstater og bedrifter i teorien innfri og sågar passere Obama-administrasjonens løfte om å kutte USAs klimagassutslipp med 26 prosent fra 2005-nivå innen 2025.

– Mer et signal

Dette er et eksempel på at det ikke nødvendigvis er slik at Trumps klimaavgjørelse trenger å gi store utslag nasjonalt, sier USA-ekspert Jan Arild Snoen til NTB.

–Det at Trump trekker USA fra Parisavtalen har i seg selv ingen betydning. Alt Trump ville ha gjort og kommer til å gjøre, kunne han gjort innenfor avtalen, påpeker han.

Han tror derfor Trumps motivasjon heller var å sende ut et tydelig signal:

– Han viser med dette at Trump-administrasjonen ikke vil bruke ressurser på globalt klimasamarbeid. Han viser også at USA kan gjøre som de vil, samtidig som han oppfyller et løfte fra valgkampen.

Provoserer u-land

Det er først og fremst i internasjonal samarbeidspolitikk ekspertene tror klimabeslutningen vil gi størst utslag.

For Trumps del er det viktigste å ikke sende mye penger ut av landet. Det kan provosere en del utviklingsland som er med i samarbeidet med vilkår om økonomisk og teknologisk støtte fra blant annet USA.

– Det er kanskje dette som vekker størst bekymring. De blir mindre vennlig innstilt, og noen vil nok også redusere sine bidrag, sier forskningsdirektør ved CICERO, Steffen Kallbekken, til NTB.

Beslutningen gir også ammunisjon til landene som var lunkne til Parisavtalen i utgangspunktet.

– Oljerike land, som for eksempel Saudi-Arabia eller Iran, får friere spillerom av dette, påpeker han.

Samarbeid på sidelinjen?

Samtidig som han sa at USA umiddelbart skulle stanse implementeringen av Parisavtalen, uttalte Trump at miljø fortsatt er viktig for ham.

Derfor vil han forhandle fram en «mer rettferdig avtale» for USA. Spørsmålet er om dette innebærer et helt nytt klimasarbeid, eller om vil sende et nedjustert klimabidragsskjema til FN.

–Det er uklart hva Trump mente med dette, men det han nå har gjort, er ikke helt uten presedens, sier Kallbekken.

Han trekker en parallell til at George Bush trakk USA ut av Kyotoavtalen i 2001. Da var løsningen å opprette Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF), et klimaforum med 17 av verdens største økonomier.

–Amerikansk teknologi er fortsatt interessant, og en del utviklingsland kan være interessert i å få slik hjelp fra USA, sier forskeren.

Lunkent verdenssamfunn

Spørsmålet er om noen vil inngå et slikt samarbeid med et land som gir stadig flere signaler om at nasjonale interesser er viktigere enn de globale.

– Parisavtalen var en viktig seier for internasjonalt samarbeid, og Kina og EU var blant dem som satset veldig mye på den. Det er et nederlag at den svekkes så betydelig bare noen få måneder senere. Derfor jeg er litt usikker på hvem som er interessert i å forhandle, sier Snoen, men legger samtidig til:

– USA er den mektigste økonomien i verden, og den klart mektigste militærmakten. De er et viktig land selv om Trump gjør det vanskeligere å være vennlig innstilt, sier Snoen.

(©NTB)