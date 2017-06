Keiser Akihito får lov å abdisere

83 år gamle Akihito, som har slitt med helseproblemer de siste årene, blir dermed den første keiseren som går av på 200 år.

Nasjonalforsamlingens andrekammer vedtok fredag loven som åpner for at Akihito kan abdisere, og det ventes at førstekammeret vedtar loven neste uke.

Tidspunktet for når keiseren går av, blir fastsatt innen tre år etter at loven er endelig vedtatt.

Akihito etterfulgte i 1989 sin far Hirohito, som var Japans keiser under annen verdenskrig og fikk sin makt betydelig innskrenket etter krigen.

Siden han ble keiser har Akihito lagt betydelig arbeid i å bedre forholdet til nabolandene som var okkupert under krigen. Hans første utenlandsreise gikk til Thailand, Malaysia og Indonesia, og han har også besøkt Kina og Filippinene.

I 2003 ble han operert for prostatakreft, og siden det har han slitt med andre helseproblemer. i 2012 gjennomgikk han en hjerteoperasjon.

(©NTB)