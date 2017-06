Minst 36 døde etter angrep mot kasino i Manila

En mann entret Resorts World Manila natt til fredag, et kompleks med hotell, kasino og restauranter, som ligger tett ved den internasjonale flyplassen i Filippinenes hovedstad. Han skjøt med automatgevær og satte fyr på møbler flere steder.

Ifølge politiet ble ingen skadd av ham direkte, men i panikken på kasinoet og hotellet ble imidlertid minst 70 personer rapportert skadd, og senere ble 36 funnet døde i røykfylte rom. Flere av de skadde skal hoppet ut av vinduer i bygningene. Den eneste med skuddskader var en sikkerhetsvakt som skjøt seg selv ved en feiltakelse i forvirringen.

Brente seg til døde

Politiet sa først at de hadde drept gjerningsmannen, men landets politisjef Ronald dela Rosa gikk senere ut med en annen beskrivelse av hvordan mannen døde på et hotellrom, tidlig fredag:

– Han la seg på senga, dekket seg med et tykt teppe, helte tilsynelatende bensin på seg selv og tente på.

Etter angrepet natt til fredag hevdet ekstremistgruppa IS å stå bak, men filippinsk politi mener altså det er snakk om et ransforsøk, ikke terror.

Jakt

Mannen gikk ifølge politiet først inn i et av spillrommene på kasinoet, skjøt mot store tv-skjermer og helte bensin på ett av spillbordene, før han tente på. Så gikk han inn i et lagerrom for sjetonger og skjøt rundt seg igjen, før han fylte en ryggsekk med sjetonger. Ryggsekken ble funnet på et toalett.

Mannen forsvant inn i kaoset av røyk og flyktende mennesker, i det som ble en menneskejakt gjennom kasinoet, hotellet og kjøpesenteret. Han ble funnet død på et rom på hotellet ved siden av.

Utlending

Dela Rosa har ikke identifisert angriperen, men sier han snakket engelsk, ankom i bil, var rundt 180 centimeter høy og lyshudet og hadde bart.

– Det har vært tilfeller der utlendinger har blitt rasende etter å ha spilt bort store beløp. Det kan være et mulig motiv, sa han, før politiet oppga ran som en annen hensikt med angrepet.

En talsmann for en militant islamistgruppe som har sverget troskap til IS, hevdet i en kunngjøring at det var en av deres menn som sto bak angrepet.

Nærmere 130 mennesker er drept i kamper mellom filippinske sikkerhetsstyrker og opprørere i Marawi den siste uka, opplyste hæren i landet onsdag. Kampene startet da væpnede menn med svarte IS-flagg tok seg inn i den muslimskdominerte byen for en uke siden.

