Assad: Krigen i Syria er over det verste

Assads styrker har, med god hjelp fra hans nære allierte Russland, hatt stor framgang på slagmarken det siste halvåret. Syriske regjeringsstyrker har med russisk støtte gjenerobret områder over hele landet, deriblant Aleppo etter voldsomme bombardementer i desember.

– Ting går helt klart den riktige veien nå, en bedre vei fordi vi bekjemper terroristene, sier Assad i et intervju med den indisk-baserte TV-stasjonen WION. lørdag.

– Med mindre Vesten og andre land og deres allierte, deres marionetter, fortsetter å gi massiv støtte til disse ekstremistene, så er jeg sikker på at det verste er bak oss, sier Assad.

Benekter kjemisk angrep

Den syriske presidenten omtaler all opposisjon og alle opprørere, både moderate grupper og ekstremistgrupper som IS og Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, for terrorister.

Over 320.000 mennesker er drept siden konflikten i Syria startet i mars 2011 med demonstrasjoner mot Assad-regimet.

I intervjuet benektet Assad nok en gang noe som helst ansvar for de antatte kjemiske angrepene mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun i april.

– Lovende fredsinitiativ

Assad sa videre at han synes fredsinitiativet som Russland, Iran og Tyrkia sto bak tidligere i våres, «er lovende».

Fredsavtalen som partene ble enige om i Kasakhstans hovedstad Astana i mai, innebærer blant annet at det skal opprettes fire såkalte sikre soner i Syria der alle krigshandlinger, inkludert luftangrep, skal opphøre.

FNs spesialutsending Staffan de Mistura sier de sikre sonene er et skritt i riktig retning og kan bidra til å få nødhjelp fram til sivile. Samtidig advarer han mot at sonene på sikt ikke må føre til at Syria deles.

