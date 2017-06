Datteren til korrupsjonstiltalt presidentvenn løslatt i Sør-Korea

Chung ble hentet til Sør-Korea tidligere i uka. Etter lange avhør ønsket påtalemyndigheten å formelt arrestere henne og holde henne i fortsatt varetekt. Domstolen i Seoul avviste lørdag begjæringen om varetekt, med begrunnelsen at aktoratet har samlet nok bevis i avhørene.

Chung er siktet for juks, fordi hun ifølge aktoratet har kommet inn på prestisjefylte universitet tross tvilsomme kvalifikasjoner og mottatt tjenester fra skolen, angivelig alt fordi moren Choi Soon-sil var nær venn av daværende president Park Geun-hye.

Chung er også trukket inn i den pågående korrupsjonssaken som involverer teknologigiganten Samsung, moren Choi og ekspresident Park. Chung, Choi og Park har nektet all skyld.

Den 20 år gamle Chung, alenemor og konkurranserytter, er enearving til Choi Soon-sil. Choi anklages for å ha utnyttet sitt vennskap med Park til å presse store bedrifter for enorme pengesummer. Chung ble utlevert fra Danmark, der hun har en av hestene sine, etter at sørkoreansk påtalemyndighet siktet henne for medvirkning til økonomisk kriminalitet og eksamensfusk.

