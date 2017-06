Filippinsk politi vet ikke hvem kasinoangriper var

Mannen som entret Resorts World Manila natt til fredag skjøt med automatgevær og satte fyr på møbler flere steder, uten å direkte skade noen. Minst 36 personer, inkludert 23 ansatte, ble imidlertid funnet døde etter angrepet, angivelig omkom de av røykforgiftning. I tillegg ble rundt 70 personer skadd i kaoset og panikken som oppsto.

Filippinsk politi opplyser et knapt døgn etterpå at de ennå ikke har klart å finne ut hvem den engelsktalende, lyshudede, 180 centimeter høye mannen med bart var. Etter angrepet flyktet mannen til et hotellrom rett ved kasinoet med sjetonger verdt nesten 20 millioner kroner. Der tok han livet av seg.

Nasjonal politisjef Ronald dela Rosa opplyser at de har funnet og snakket med eieren av en bil angriperen skal ha etterlatt i et parkeringshus under kasinokomplekset, men eieren sier han ikke kjenner til mannen.

Overvåkingskameraer fra kasinoet har fanget opp at mannen ankom og ignorerte en sikkerhetsvakt som forsøkte å stoppe ham ved inngangen. Mannen presser seg inn i det overfylte lokalet, med automatgevær og to liter bensin, som han senere brukte til å sette fyr på spillbord.

Den ekstreme islamistgruppa IS var raskt ute med å ta ansvar for angrepet, men politiet har sagt at de tror angrepet var et mislykket ransforsøk, heller enn et terrorangrep.

