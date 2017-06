Kolera-epidemien skyter fart i Jemen

Nærmere 600 mennesker er ifølge FNs barnefond (UNICEF) døde av kolera i Jemen den siste måneden, og epidemien sprer seg nå raskt.

FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien orienterte denne uka Sikkerhetsrådet om situasjonen i det krigs- og sultrammede landet, som alt fra før var Midtøstens fattigste.

– Verden ser på mens Jemens innbyggere opplever nød, sykdom og død, sa O'Brian.

Krig og tørke

UNICEF anslår at 130.000 mennesker hittil er smittet av kolera i Jemen, der Saudi-Arabia i spissen for en USA-støttet koalisjon kriger mot opprørere som grep makten i hovedstaden Sana høsten 2014.

Ifølge FN er minst 10.000 sivile drept og nærmere 30.000 såret i krigen, og over 3 millioner mennesker er drevet på flukt fra sine hjem.

Alvorlig tørke har samtidig bidratt til at 17 millioner mennesker er avhengige av matvarehjelp utenfra, og ifølge O'Brian står 6,8 millioner av dem nå på randen av det som kan bli verdens største sultkatastrofe.

Brutt sammen

Helsevesenet i Jemen er på ingen måte i stand til å ta seg av de mange som trenger hjelp og behandling, og FN og hjelpeorganisasjoner kjemper en desperat kamp mot klokka for å bringe inn nødhjelp og bremse koleraepidemien.

– Helsevesenet er bare et skall av hva det en gang var, og halvparten av alle fasiliteter er nå stengt. Folk dør av mangel på helt grunnleggende medisinsk behandling, sa O'Brian i Sikkerhetsrådet.

De ansatte i helsevesenet i Jemen har ikke fått lønn på ni måneder, men møter fortsatt på jobben hver eneste dag for å hjelpe sine landsmenn.

Klamrer seg til livet

Lederen for UNICEFs virksomhet i Midtøsten, Geert Cappelaere, besøkte Jemen i forrige måned og tegnet et like dystert bilde av situasjonen i det kaotiske landet.

– Kolera behøver ikke tillatelse for å passere veisperringer og skiller heller ikke mellom områder, alt ettersom hvem som har den politiske kontrollen i dem, advarte han etter besøket.

Cappelaere fortalte om grusomme møter med utmagrede småbarn som klamret seg til livet på et av de få fungerende sykehusene i landet.

– Og dette var de heldige. Utallige barn i Jemen dør i stillhet hver eneste dag av årsaker som lett kunne ha vært forebygd, som kolera, diaré eller feilernæring, sa han.

Uten rent drikkevann

To av tre innbyggere i Jemen er nå uten tilgang på rent drikkevann, noe som bidrar til at kolera sprer seg lett.

Den tett befolkede hovedstaden Sana er hardest rammet, sammen med Amanat al-Semah-provinsen, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Også fra storbyene Hodeidah, Taiz og Aden kommer det stadig flere meldinger om koleratilfeller.

Ifølge Stephen O'Brien går landet nå mot «total sosial, økonomisk og institusjonell kollaps».

– Det siste kolera-utbruddet er en direkte konsekvens av konflikten og kunne ha vært unngått dersom de krigførende partene hadde brydd seg, slo han fast i Sikkerhetsrådet.

