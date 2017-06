Muscat håper på gjenvalg i Malta-valg

Statsminister Joseph Muscat og hans sosialdemokratiske regjeringsparti PL har ledet på de siste meningsmålingene, men analytikere har lagt liten vekt på det ettersom opp mot 30 prosent av de spurte svarte at de ikke hadde bestemt seg for hvem de skulle stemme på.

Valget skulle egentlig ha blitt holdt neste år. Men Muscat utlyste nyvalg for en måned siden etter at hans kone Michelle ble beskyldt for å ha opprettet et stråselskap i Panama for å hjelpe Aserbajdsjans president Ilham Alijev og hans familie å skjule store pengesummer.

Muscat har selv avvist dette som tøv men har likevel beordret gransking. Det er ikke ulovlig å eie selskaper i Panama, men saken har ført til mye politisk motstand for Muscat.

Han har selv uttrykt bekymring over at saken kan skade landets økonomi. Ved å utlyse nyvalg ett år før tiden, kan malteserne bestemme seg for om de «ønsker å ta et steg fram sammen med meg», eller om de vil slutte seg til dem som besudler hans rykte, har han uttalt.

– Vi har alle gjort feil, noen store, noen små. Jeg tar fullt ansvar, men de siste fire årene har landet gått stadig bedre og vi har den laveste arbeidsledigheten noensinne, sa han da han utlyste nyvalget.

Opposisjonsleder Simon Busuttil har krevd at Muscat må gå av etter «fire korrupte år», som han har formulert det.

Valglokalene på Malta stenger klokka 22 norsk tid.

Muscat leder arbeiderpartiet på Malta og overtok som statsminister etter valget i 2013. Da hadde de konservative hatt makten i 15 år.

Malta har for tiden presidentskapet i EU. Det utløper 30. juni.

