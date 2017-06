Pentagon anklages for å skjule sivile tap

Den USA-ledede koalisjonen, som også Norge er en del av, har vært lite villige til å erkjenne sivile tap i krigen mot IS, som nå har pågått i drøyt 1.000 dager.

USAs forsvarsminister Jim Mattis medga for få dager siden at det ikke lar seg gjøre å unngå sivile tap, men hevdet at koalisjonen gjør alt i sin makt for å hindre dette.

– Bombe dritten ut av IS

Den uavhengige organisasjonen Airwars, som består av journalister og forskere som samler og analyserer informasjon om angrepene, er ikke enig og mener at USA under president Donald Trump driver en mer aggressiv krigføring.

Trump lovet da han tiltrådte «å bombe dritten ut av» IS, men Pentagon nekter for at de har fått friere tøyler etter at han overtok som president.

Oppjusterte tallet

Pentagon oppjusterte fredag tapstallene og hevder at 484 sivile er drept i flyangrepene mot IS, 132 av dem siden april.

Airwars opererer med helt andre tall og viser til at de har mottatt rapporter om at opptil 15.000 ubevæpnede sivile kan være drept i de nærmere 22.000 flyangrepene som er gjennomført siden 2014.

Etter å ha gransket rapportene konkluderer Airwars med at minst 3.817 sivile med sikkerhet er drept, mens det med stor grad av sannsynlighet kan slås fast at så mange som 11.000 sivile er drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.

Tapstallet er dermed minst åtte ganger så høyt som det Pentagon hevder, kanskje hele 23 ganger så høyt, slår Airwars fast.

– Presis luftkrig

Den USA-ledede koalisjonen har til nå sluppet nærmere 77.000 bomber og raketter mot antatte IS-mål i Syria og Irak, men hevder at det er snakk om presisjonsbombing.

Da president Donald Trumps spesialutsending Brett McGurk besøkte Norge i april, ga han IS skylden for sivile tap.

– Dette er den mest presise luftkrigen i krigføringens historie, hevdet McGurk, som anklaget IS for å bruke sivilbefolkningen som levende skjold.

– Vi må ikke glemme de barbariske handlingene til fienden vi kjemper mot, sa han.

