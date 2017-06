Tysk rockefestival fortsetter som planlagt

Ifølge tyske Bild ble to personer pågrepet fredag kveld, mistenkt for å ha etterlatt noe man fryktet var en bombe på festivalområdet ved motorsportbanen Nürburgring.

Fredagens konsert med Rammstein, Liam Gallagher og Rival Sons ble avlyst og tusenvis av mennesker ble bedt om å forlate området, som deretter ble gjennomsøkt med bombehunder.

Lørdag formiddag opplyste politiet i Koblenz at festivalen kunne fortsette som planlagt. Det er ikke kjent hvem de to pågrepne er, hvorfor politiet fattet interesse for dem eller hva som utløste bombealarmen.

Rock am Ring er Tysklands mest kjente rockfestival, som det i helgen er solgt 90.000 billetter til.

(©NTB)