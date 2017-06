Gjenvalg for Muscat på Malta

Muscat utlyste nyvalg for en måned siden etter at hans kone Michelle ble beskyldt for å ha opprettet et stråselskap i Panama for å hjelpe Aserbajdsjans president Ilham Alijev og hans familie å skjule store pengesummer.

Muscat har selv avvist dette som tøv men har likevel beordret gransking. Det er ikke ulovlig å eie selskaper i Panama, men saken har ført til mye politisk motstand for Muscat.

Opposisjonslederen Simon Busuttil fra Nasjonalistpartiet erkjente søndag valgnederlaget og ringte Muscat for å gratulere med seieren.

Muscat og sosialdemokratene overtok regjeringsmakten i 2013, etter 15 år med konservativt styre.

