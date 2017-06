May kraftig ut mot «ond» islamisme  

Ingen har ennå tatt på seg ansvaret for terrorangrepet som kostet minst sju mennesker livet på London Bridge og ved Borough Market lørdag kveld, men May går likevel langt i å anklage ytterliggående islamister for å stå bak.

Ifølge May er det ingenting som knytter de tre siste terrorangrepene Storbritannia har opplevd direkte sammen.

– Men de er knyttet sammen av en ond ideologi som sier at vestlige verdier ikke er i samsvar med islam, sier hun.

Vil overvåke nettet

– Slik terror kan ikke bekjempes med militærmakt alene, understreker hun, og tar blant annet til orde for strengere kontroll med internett der militante islamister oppmuntrer hverandre til handling.

– Vi kan ikke la denne ideologien få fritt spillerom, og det er nettopp hva internett og de store selskapene som leverer internettbaserte tjenester tilbyr dem, sier May, som tar til orde for et internasjonalt avtaleverk for å overvåke nettet.

Terror avler terror

– Vi opplever en ny trend i de truslene vi står overfor, ved at terror avler terror, sier hun.

May mener britene nå må gjøre valg og ta det hun kaller en vanskelig og muligens pinlig samtale om ekstremisme og hatefulle ytringer som leder til terror.

– Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, mener hun.

– Det er på tide å si at nok er nok. Vi kan ikke og må ikke late som om dette kan fortsette, sier hun.

Valg som planlagt

Den britiske statsministeren fastholder at torsdagens parlamentsvalg vil gå som planlagt, selv om både hennes eget konservative parti og Labour av respekt for ofrene innstilte valgkampen midlertidig søndag.

– Vold må aldri få lov til å forstyrre den demokratiske prosessen, sier hun, og lover at valgkampen vil bli gjenopptatt mandag.

– Storbritannia må stå sammen. Vi må bekjempe fiendene våre, sier hun.