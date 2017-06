Minst ni døde etter terrorangrep i London 

Politiet opplyser søndag morgen at de så langt vet at seks personer ble drept i terrorangrepene på London Bridge og Borough Market sent lørdag kveld og at tre mistenkte er skutt og drept i politiaksjonene etterpå. De tre var menn.

Ambulansetjenesten oppgir å ha fraktet 30 skadde til fem ulike sykehus, og politiet sier at en av de skadde er en politimann som var med på aksjonen natt til søndag.