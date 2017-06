Minst ti flyktninger mistet livet i trafikkulykke i Bulgaria

Den mistenkte sjåføren er en 16 år gammel gutt med kriminell fortid. Han skal ifølge innenriksdepartementet ha kjørt uten gyldig førerkort.

Minibussen var på motorveien nær den gresk-tyrkiske grensen da ulykken skjedde. De fleste av de omkomne kom fra Afghanistan og Pakistan.

Bulgaria har blitt en av hovedårene for flyktninger og migranter som vil til EU-land gjennom den offisielt lukkede Balkan-ruta. Mange kommer gjennom landet fra Tyrkia og fortsetter gjennom Serbia. Deretter forsøker de å krysse grensene fra Ungarn eller Kroatia og videre inn i Europa.

Flere enn én million flyktninger og migranter passerte grensene før Balkan-landene stengte dem for over ett år siden. Bulgarske myndigheter anslår at rundt 3.000 mennesker har tatt seg gjennom landet og videre til andre EU-land siden januar.

