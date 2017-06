May forsvarer London-ordfører etter Trump-angrep

– Jeg synes Sadiq Khan gjør en god jobb og det er feil å si noe annet, sa May mandag ettermiddag etter et valgmøte da hun fikk spørsmål om hva hun synes om Twitter-angrepene fra USAs president Donald Trump.

May avviste å kritisere Trumps uttalelser, men sa hun er uenig med Trump på flere saker, som blant annet klimaendringer.

– Jeg har kritisert Donald Trump før. Jeg synes ikke han burde ha trukket USA fra Parisavtalen, sa May.

Det er uklart om Mays uttalelser om Khan mandag kom før eller Trumps siste utbrudd på Twitter samme dag.

– Patetisk unnskyldning av London-ordfører Sadiq Khan som måtte tenke raskt etter sin «ingen grunn til å være bekymret»-uttalelse, skrev Trump.

Det var andre gang på 48 timer etter terrorangrepet i London at Trump langet ut mot Khan. Under det første utbruddet søndag skrev Trump at «minst 7 er drept og 48 såret i terrorangrep og Londons ordfører sier det ikke er grunn til å være bekymret».

Khan, som er muslim, hadde fått sine ord tatt ut av sammenheng, noe Khans kontor kommenterte søndag ettermiddag.

– Londons ordfører har viktigere ting å gjøre enn å svare på Trumps feilinformerte tweet som med hensikt tar hans (Khans, red.anm.) oppfordringer til London-boerne ut av sammenheng, het det.

