Qatar stålsetter seg mot diplomatisk blokade

Qatar ligger på en halvøy og er bare knyttet til fastlandet via Saudi-Arabia, som nå – i likhet med de fire andre arabiske statene – utelukker alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser med emiratet.

Innbyggerne i hovedstaden Doha strømmet til supermarkedene for å sikre seg basisvarer som melk, ris og kylling, skriver nyhetsbyrået AFP. Emiratet er avhengig av matimport og en stor andel av importvarene kommer fra de andre golflandene.

Ifølge Al Jazeera står lastebiler med forsyninger i lange køer ved den saudiarabiske grensen. Den Qatar-eide fjernsynsstasjonen ble mandag fratatt lisensen sin i nabolandet.

– Sikrer at dagliglivet fortsetter

Til tross for at befolkningen gjør tiltak for å sikre seg mot en eventuell krise, virker regjeringen fattet.

– Regjeringen har allerede tatt de nødvendige forholdsreglene for å sikre at dagliglivet fortsetter. Havnene og flyplassene fortsetter å holde åpent for handel og transport, med unntak av landene som har stengt sine grenser og luftrom, heter det i en uttalelse fra kabinettet.

Qatarske diplomater fikk to døgns frist til å reise hjem fra de arabiske statene. Øvrige borgere fra Qatar får tom uker på seg til å dra tilbake.

I tillegg har Saudi-Arabia, som leder koalisjonen som i to år har kjempet mot houthi-militsen i Jemen, gjort det klart at qatarske styrker vil bli fjernet fra den pågående konflikten.

– Støtter terror

Siden mandag morgen har Maldivene, Saudi-Arabia, Egypt, Bahrain, Jemen og De forente arabiske emirater alle kuttet de diplomatiske båndene til Qatar.

Egypt anklager Qatar for å støtte Det muslimske brorskapet, mens Saudi-Arabia viser til «grove overtredelser fra myndighetene i Qatar». De sier de stenger grensene og kutter diplomatisk kontakt for å «beskytte kongeriket mot terrorisme og ekstremisme».

De forente arabiske emirater anklager Qatar for å undergrave stabiliteten i regionen med sin «støtte og finansiering av terrorister, ekstremister og sektlignende organisasjoner». Jemens internasjonalt anerkjente regjering og Maldivene oppgir lignende grunner.

– Ingen legitim grunn

Emiratet hevder at statlige medier nylig ble hacket, noe som førte til at landets emir – Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani – ble tillagt falske og kontroversielle uttalelser. Disse ble publisert på nettstedet til Qatar News Agency i forrige måned.

–Det finnes ingen legitim grunn til å gjøre dette. Dette er basert på falske og ubegrunnede anklager, og er en trussel mot vår suverenitet, heter det i kunngjøringen fra utenriksdepartementet.

Flere av golflandene skal ha sett det som en provokasjon da Al-Thani 27. mai ringte til Irans president Hassan Rouhani og gratulerte ham med gjenvalget. Saudi-Arabia anser Iran for å være den største trusselen mot stabilitet i regionen. Qatar deler et enormt oljefelt med Iran.

– Må ha dialog

Den tyrkiske utenriksministeren, Mevlut Cavusoglu, sier utviklingen av konflikten mellom Qatar og dem fem arabiske statene er trist. Han uttaler at Tyrkia vil gjøre alt de kan for å roe ned situasjonen.

– Det kan være problemer mellom landene, men dialogen må bestå under alle forhold.

Israel mener derimot at splittelsen mellom Qatar og de seks landene åpner for samarbeid i kampen mot terrorisme.

– Beslutningen om å kutte diplomatiske bånd er tegn på at til og med arabiske land forstår at det er terrorisme og ikke sionisme som er fienden, sa Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman mandag.

