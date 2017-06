Canada vil øke forsvarsbudsjettet og lene seg mindre på USA

Avgjørelsen ble tirsdag kunngjort av utenriksminister Chrystia Freeland og beskrives som et stort linjeskifte i canadisk utenrikspolitikk.

– Det blir stilt spørsmål ved internasjonale relasjoner som har virket uforanderlige i 70 år, sa Freeland i en tale i nasjonalforsamlingen i Ottawa.

Hun sa også at Donald Trumps tilhengere hadde stemt for at USA skulle kvitte seg med byrden av å lede verden, og at Canada derfor må utvikle sin egen «harde makt» i form av militær kapasitet for å støtte diplomati og utvikling i andre land.

Hun nevnte også at den liberale og demokratiske delen av verden er under hardt press, og at Canada nå vil øke sitt engasjement for å forsvare global stabilitet.

Canada bruker i dag mindre enn 1 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, mens USA og andre NATO-allierte krever at medlemslandene skal bruke 2 prosent av BNP.

(©NTB)