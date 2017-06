Dødstallet etter Kabul-bombe har passert 150

– Over 150 uskyldige afghanske sønner og døtre ble drept og mer enn 300 ble fraktet til sykehus med brannskader og amputasjoner, sa Ghani på en internasjonal freds- og sikkerhetskonferanse i Kabul tirsdag.

Det var ventet at dødstallet skulle stige, ettersom mange sårede var påført store skader. Samme dag som angrepet skjedde, onsdag i forrige uke, ble det oppgitt at minst 90 mennesker ble drept og rundt 450 såret.

Angrepet fant sted i Kabuls ambassadestrøk da en bombe skjult i en tankbil gikk av.

Angrepet fant sted nær den tyske ambassaden, og var ikke rettet mot noe spesifikt mål, men mot hele ambassadestrøket, uttalte Ghani. Angrepet var det kraftigste siden 2001, la han til.

Anklager

Så langt har ingen påtatt seg ansvar for angrepet. Taliban har tatt avstand fra det, mens IS, som vanligvis pleier å være raskt ute, ennå ikke har uttalt seg.

Afghanske myndigheter har anklaget Haqqani-nettverket, som samarbeider med Taliban, for å ha stått bak angrepet, sammen med pakistansk etterretning. Myndighetene i Afghanistan har lenge anklaget Pakistan for å støtte og beskytte medlemmer av Haqqani og Taliban, påstander som Pakistan har avvist. Pakistan har på sin side beskyldt Afghanistan for å ikke gjøre nok for å hindre angrep over grensen til Pakistan.

Ultimatum

Ghani sa i sin åpningstale på konferansen, der deltakere fra over 20 land var med, blant dem Russland, Pakistan, India, USA, Storbritannia og Tyskland, at Taliban ikke skal lykkes med å velte regjeringen.

Presidenten stilte også ultimatum til Taliban. Han ba opprørerne om enten å gå med på fred, eller møte konsekvensene.

– Vi tilbyr mulighet for fred, men dette er ikke et åpent tilbud. Tiden er i ferd med å løpe ut. Dette er siste sjanse. Ta den, eller møt konsekvensene, sa Ghani, som viste til at den såkalte Kabul-prosessen har som mål å få i stand fred med støtte fra naboland og verdenssamfunnet.

(©NTB)