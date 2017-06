Notre-Dame-angriper skal ha ropt om Syria

Politiet grep tirsdag ettermiddag inn på trappen av den berømte katedralen i Paris, etter at en mann truet polititjenestemenn på vakt med en hammer.

Overfallsmannen rakk å slå en av politifolkene i hodet, før han senere ble skutt i brystregionen av politiet. Han skal også ha svingt løs mot turister som var i umiddelbar nærhet.

–Det var en patrulje på tre politimenn med ansvar for vakthold ved katedralen. En person kom bak politiet bevæpnet med en hammer, og begynte å svinge den mot tjenestemennene. En politimann beholdt fatningen, dukket og skjøt ham, sier innenriksminister Gerard Collomb ifølge TV-kanalen BFM.

Han legger til at gjerningsmannen tydelig ropte «Dette er for Syria» mens hendelsen pågikk.

Etterforskes som terror

Den franske innenriksministeren fortalte videre at etterforskerne fant ID-papirer på angriperen, som identifiseres som en rundt 40 år gammel algerisk student.

Antiterrordelen av påtalemyndigheten i Paris har åpnet etterforskning av hendelsen, bekrefter nyhetsbyrået AFP. Etterforskerne undersøker nå om ID-papirene er ekte.

Ifølge BBC betegner myndighetene det som utspant seg foran Notre-Dame-katedralen som en terrorhendelse.

Frankrike har vært i unntakstilstand siden terrorangrepet i Paris i 2015, der 130 mennesker ble drept. Beredskapen har også blitt økt etter flere andre angrep både i Frankrike og i andre europeiske storbyer, senest lørdag kveld i London.

Panikk

Trappen og forgårdene rundt katedralen ble umiddelbart avsperret og evakuert tirsdag ettermiddag. Samtidig befant det seg også anslagsvis 900 mennesker inne i selve katedralen mens det hele foregikk, sier en kommunikasjonsarbeider ved Notre-Dame til BFM.

Politiet kom først med en kryptisk melding om at de hadde rykket ut på en hendelse ved Notre-Dame, og ifølge vitner brøt det ut panikk da folk hørte lyden av politiets skudd.

– Jeg var på vei inn i katedralen og hørte lyden av skytevåpen, snudde meg rundt og så at angriperen lå på bakken der de hadde skutt ham, sier Kellyn Gorman, en av turistene, til BBC.

Etter omtrent en halvtime meldte politiet i Paris at situasjonen var under kontroll, og at gjerningspersonen var sendt til sykehus. Ifølge vitnene skjedde det hele veldig raskt.

