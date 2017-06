Russiske razziaer mot scientologikirken

Razziaen mot den kontroversielle amerikanske kirken skjer etter at russisk høyesterett i april forbød Jehovas vitner og beslagla trossamfunnets eiendommer. Justisdepartementet i landet omtalte i den sammenhengen Jehovas vitner som «en ekstremistgruppe».

Scientologene i Russland etterforskes nå for å «nøre opp under hat, drive illegalt entreprenørskap og organisere en ekstremistgruppe». FSB har gjennomført razziaer både i kirkens lokaler og hjemme hos medlemmer, sier en talsmann for sikkerhetstjenesten til TV-kanalen Rossija 24.

Nyhetsbyrået AFP har ikke kommet i kontakt med representanter for scientologene i Russland.

Scientologkirken ble først registrert i Russland i 1994. Myndighetene har ved flere anledninger trukket den for retten. I 2016 beordret russisk høyesterett avdelingen i Moskva stengt.

Scientologikirken ble grunnlagt i USA i 1954 av science-fiction-forfatteren L. Ron Hubbard og ble anerkjent som religion i USA i 1993.

(©NTB)