Amnesty-sjef pågrepet i Tyrkia

Tyrkisk politi pågrep tirsdag advokaten Taner Kilic sammen med 22 andre i byen Izmir vest i landet. Kilic leder Amnestys tyrkiske avdeling. Samtlige av de pågrepne mistenkes for å ha bånd til den muslimske predikantens bevegelse, ifølge Amnesty.

Tyrkeren Gülen har bodd i selvpålagt eksil i USA siden 1999. Gülen anklages av regjeringen i hjemlandet for å ha stått bak det mislykkede militærkuppet i fjor sommer, noe han selv avviser.

– Vi ber tyrkiske myndigheter om umiddelbart å løslate Kilic sammen med de 22 andre advokatene, samt frafalle alle siktelser mot dem, sier Amnesty Internationals generalsekretær Salil Shetty.

Kilic har i en årrekke forsvart nettopp de frihetene som tyrkiske myndigheter nå tråkker på, heter det videre fra generalsekretæren. Organisasjonen tror ikke at pågripelsen er knyttet til Kilics arbeid for Amnesty, men mener den er et eksempel på hvor tilfeldig myndighetene opererer når de fortsetter opprenskningen etter kuppforsøket.

Over 100.000 mennesker har fått sparken eller blitt suspendert fra offentlig sektor under unntakstilstanden som har rådet i Tyrkia siden det mislykkede kuppet 15. juli 2016.

Regjeringen har fått kraftig kritikk fra menneskerettighetsgrupper og andre for håndteringen. Myndighetene anklages for å ha gått altfor langt og bruke kuppforsøket som et påskudd for å forfølge president Recep Tayyip Erdogans politiske motstandere.

