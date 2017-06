Comey: – Trump ba om lojalitet

Forklaringen ble lagt ut dagen før Comey skal møte i en høring i det amerikanske Senatet, en høring det er knyttet stor spenning til.

I dokumentet som ble lagt ut på Senatets nettsider onsdag, går Comey inn på en rekke møter og samtaler med presidenten.

Spørsmålet om han ville fortsette som FBI-sjef, skal Comey ha fått under en middag han hadde alene med presidenten. Comey skriver at han synes spørsmålet var merkelig, siden Trump ved to anledninger tidligere hadde sagt at han håpet Comey ville fortsette.

– Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold. Det bekymret meg stort, siden FBI tradisjonelt har hatt en uavhengig stilling, skriver Comey.

Comey skal ha svart at han ikke var «til å stole på» i politisk forstand, men at Trump kunne stole på at han fortalte sannheten.

– Jeg trenger lojalitet. Jeg forventer lojalitet, skal Trump ha sagt.

Dagen etter at sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av for å ha snakket usant om sin kontakt med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak til visepresident Mike Pence, skal Trump ha tatt opp Flynn med Comey.

Han skal da ha oppfordret FBI-sjefen til å legge vekk etterforskningen av Flynn. I en senere telefonsamtale skal Trump også ha spurt Comey om hva han kunne gjøre for å dempe uroen rundt Russland-etterforskningen, som Trump beskrev som «en sky» som hindret ham i få gjennom sine politiske mål for landet.