Etterretningstopper ville ikke snakke om Trump-samtaler

USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats og NSA-sjef Michael Rogers ble blant annet spurt ut om presidenten hadde forsøkt å påvirke etterforskningen av russisk påvirkning av det amerikanske presidentvalget. De unnlot å svare på de fleste av spørsmålene, men forsikret om at de ikke hadde blitt spurt eller presset til å gjøre noe de regnet som ulovlig.

– Jeg har aldri følt meg presset til å blande meg inn eller forme etterretningen på noen måte, sa Coats.

Coats trådte forsiktig da han ble spurt om han kunne forsikre om at han aldri hadde blitt bedt om å påvirke en pågående etterforskning.

– Jeg er ikke villig til å dele konfidensiell informasjon som jeg mener burde beskyttes i en åpen høring, sa han.

Spørsmålene fra medlemmene i Senatets etterretningskomité kom etter meldinger i mediene om at Trump hadde bedt både Coats og Rogers om å si offentlig at det ikke er noen beviser for forbindelser mellom russiske myndigheter og Trumps valgkampstab.

Det er knyttet stor spenning til høringen av tidligere FBI-sjef James Comey, som møter i den samme senatskomiteen torsdag. Comey fikk sparken av Trump i forrige måned. Oppsigelsen skjedde samtidig som FBI var i full gang med en gransking av mulige forbindelser mellom Russland og Trumps medarbeidere.

Trump bekreftet senere at han blant annet hadde denne saken i tankene da han besluttet å sparke Comey.

(©NTB)