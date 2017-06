May mener menneskerettigheter ikke må komme i veien for kampen mot terror 

Den konservative britiske lederen sier ifølge BBC at hun vil gjøre det lettere å deportere mistenkte utlendinger, og at hun vil begrense bevegelsesfriheten for personer som antas å utgjøre en terrorfare, men som myndighetene ikke har nok bevis til å stille for retten.

– Og hvis våre menneskerettighetslover hindrer oss, vil vi endre loven så vi kan gjøre det, sa May i en tale i Slough tirsdag kveld.

Labour-leder Jeremy Corbyn reagerer sterkt på Mays holdning. Han mener at Storbritannia ikke vil kunne nedkjempe terrorisme ved å «rive i stykker grunnleggende rettigheter».

Opphetet sikkerhetsdebatt

Som følge av terrorangrepene i London og Manchester er sikkerhetspolitikk blitt et av de heteste temaene forut for torsdagens parlamentsvalg.

Corbyn har tidligere kritisert den konservative regjeringen for ikke å bruke nok penger på politiet, og han har lovet flere politifolk i gatene hvis Labour kommer til makten.

Storbritannia sluttet seg til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon i 1953. Kilder i Det konservative partiet avviser at det er aktuelt for Storbritannia å skrote konvensjonen. Det er i stedet snakk om å søke enkelte unntak, framholder de.

– Kynisk

Tidligere leder for Liberaldemokratene, Nick Clegg, kaller Mays utspill for et «svært kynisk» forsøk på å vinne velgere fra det britiske selvstendighetspartiet UKIP.

Labour-politikeren Keir Starmer mener det ikke er noen motsetning mellom respekt for menneskerettighetene og det å nedkjempe terror på en effektiv måte, skriver The Guardian.

– Hvis vi begynner å bryte vår forpliktelse overfor menneskerettighetene som en reaksjon på det som har skjedd de tre siste månedene, så kaster vi vekk verdiene som er kjernen i demokratiet, alt vi sier at vi tror på, sier Starmer.

(©NTB)