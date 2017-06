Al-Shabaab hevder å ha drept over 60 på militærbase i Puntland

Angrepet ble gjennomført mot Af Urur-basen i nærheten av byen Bossaso torsdag morgen.

En offiser melder om harde kamper og at 20 soldater er drept, i tillegg til at 14 militære kjøretøy er satt i brann.

– Vi har nå gjenerobret byen, sier major Mohamed Abdi.

En tjenestemann har opplyst til DPA at ti soldater og 15 angripere ble drept, i tillegg til at over 60 personer ble såret.

Flere sivile skal også ha blitt drept i kampene.

Ifølge al-Shabaab, som har tilknytning til al-Qaida, har gruppa tatt kontroll over store mengder våpen og ammunisjon, samt over tolv militære kjøretøy.

Al-Shabaabs melding om at over 60 soldater er drept ble torsdag både lagt ut på nettsteder som er vennlig innstilt til gruppen, samt videreformidlet av radiostasjonen Andalus.

Puntland ligger helt nord i Somalia. Regionen er under økende trussel fra jihadister som har brutt med al-Shabaab og i stedet sluttet seg til IS.

