Arkeologer gravde fram aztekertempel i Mexico by

Samtidig fant arkeologer fant en bane for et dødelig ballspill like ved tempelet. De historiske funn ble gjort kjent onsdag da pressen fikk en omvisning.

Historiske dokumenter tyder på at den spanske erobreren Hernán Cortés så ballspillet i 1528 da han ble invitert av den siste aztekernes keiser Montezuma. Cortés avsatte senere og henrettet keiseren.

Historikere mener at spillerne brukte hoftene sine for å holde ballen i spill. Arkeologene fant ikke mindre enn 32 sett med halsvirvler på stedet. Det er mest sannsynlig rester av mennesker som har blitt halshogget som en del av det rituelle ballspillet.

Selve templet er i en stor halvsirkel, som opprinnelig målte 34 meter på det bredeste og var fire meter høyt.

– Dette funnet gir oss en ny mulighet til å fordype oss i den fantastiske byen Tenochtitlan, sier Mexicos kulturminister María Cristina García.

Et hotell som tidligere var i området der ruinene ble oppdaget, raste sammen i et jordskjelv i 1985. Hotellets eiere oppdaget da de gamle ruinene og informerte myndighetene.

Arkeologer mener at templet ble bygget mellom år 1486 og 1502. Planen er at ruinene åpnes for publikum.

