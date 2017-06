Comey: Opp til andre å avgjøre om Trump prøvde å hindre etterforskning 

Det sa Comey under åpningen av høringen i Senatet torsdag hvor han svarer på spørsmål om sine samtaler med Trump.

I en skriftlig uttalelse har Comey fortalt at Trump ba ham «la være» å fortsette etterforskningen av Flynn. Den tidligere FBI-sjefen mener dette var svært bekymringsfullt, men at andre må avgjøre om det var et direkte forsøk på å hindre etterforskningen.

Under åpningen av høringen anklaget Comey også Trumps regjering for å ha spredt løgner og svertet ham og FBI. Han viste til presidentens uttalelser om at FBI var ineffektivt.

Russland-etterforskningen

Comey fikk sparken av den amerikanske presidenten 9. mai – midt i FBIs etterforskning av en mulig forbindelse mellom Trumps valgkampteam og russiske tjenestemenn før høstens valg.

Allerede onsdag offentliggjorde Comey en skriftlig uttalelse om saken. I dokumentet skriver han blant annet at Trump ba om hans lojalitet, og at han samtidig ble spurt om han ønsket å fortsette i jobben som FBI-sjef.

Hvorvidt Comey mener dette var et bevisst forsøk på å hindre sannheten i å nå dagens lys, er ett av de store spørsmålene som Comey sannsynligvis vil måtte svare på i høringen.

– Ødeleggende for Trump

Det mest ødeleggende for den amerikanske presidenten er ifølge jusseksperter Comeys uttalelse om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

– Jeg håper du kan la dette være, skal Trump ha sagt til Comey under et møte i Det hvite hus 14. februar.

Like før ba Trump justisminister Jeff Sessions og andre høytstående regjeringsmedlemmer forlate kontoret, ifølge Comeys skriftlige uttalelse.

Flere eksperter mener dette kan tolkes som et bevis for at Trump forsøkte å påvirke etterforskningen av Flynn. Blant ekspertene er Julie O'Sullivan ved Georgetown University, som også peker på at Trumps beslutning om å sende alle andre ut av rommet, kan være bevis for at Trump var klar over at det han gjorde var problematisk.

Trump har tidligere hevdet at han ikke ba Comey avslutte etterforskningen.

Tviler på søksmål

Men hvorvidt Trumps handlinger kan legge grunnlag for et søksmål og tolkes som lovbrudd, er fortsatt høyst usikkert. Kun hvis Comeys uttalelser om Trump tolkes på verst mulige måte, vil de kunne være nok til å gå til søksmål, mener de.

Jonathan Turley, jussprofessor ved George Washington University, sier at det ikke er noen ting i Comeys vitneutsagn som overbeviser ham om at Trump har brutt loven.

– Det å høres ut som Tony Soprano, gjør deg ikke til Tony Soprano. Vi sikter ikke folk for å være ubehøvlet og dumme, sier han til nyhetsbyrået AP.

Tony Soprano er mafiabossen i dramaserien «Soprano».

«FBI-frokost»

I Washington er interessen for utspørringen av Comey stor, og flere restauranter og kafeer håpte på fullt hus under den direktesendte høringen. Restauranten Shaw's Tavern reklamerte blant annet med en frokost kalt FBI, som står for «fransk toast, bacon og iskrem».

Comey har i sitt vitneutsagn beskrevet en rekke samtaler han hadde med Trump om Russland-etterforskningen, og han uttrykker også misbilligelse over kontakten med Trump.

