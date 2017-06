Comey anklaget Trump for løgn i dramatisk høring

Under ed og uten manus forklarte Comey seg i over to og en halv time foran medlemmene i Senatets etterretningskomité torsdag.

Comey måtte svare på en rekke spørsmål under den åpne høringen, som deretter fortsatte bak lukkede dører.

Comey sa at han var forvirret da Trump sparket ham som FBI-sjef i mai, og pekte på presidentens skiftende forklaringer på hvorfor han fikk sparken.

– De gjorde meg stadig mer bekymret, sa Comey.

– Spredte løgner

Comey mener både han selv og FBI ble svertet av Trumps påstander om at byrået var ineffektivt. Trumps administrasjon spredte «løgner, enkelt og greit», fastslo den avsatte FBI-sjefen i Senatet.

Comey forklarte at han begynte å skrive referat fra møtene med Trump allerede etter deres første samtaler i januar.

– Jeg var ærlig talt bekymret for at han kunne komme til å lyve, sa Comey.

Lekket for å få startet gransking

Twitter-meldingen fra mai der Trump antyder at det finnes opptak av samtalene med Comey, ble også et tema i høringen.

– Jeg håper det finnes lydopptak, sa Comey og la til at hvis Trump faktisk tok opp samtalene, så bør han gi fra seg lydopptakene.

Comey sa også at han via en venn lekket et notat fra samtaler med Trump. Lekkasjen var et forsøk på å få presset fram utnevnelsen av en spesialetterforsker til å granske russisk innblanding i valget, forklarte Comey.

16. mai publiserte The New York Times en artikkel basert på Comeys notater. Dagen etter ble tidligere FBI-sjef Robert Mueller oppnevnt som spesialetterforsker.

I sin skriftlige uttalelse har Comey fortalt at Trump ba ham «la være» å fortsette etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Comey beskriver det som svært bekymringsfullt, men mener andre må svare på om det var et direkte forsøk på å hindre etterforskningen.

– Jeg vet ikke. Det er Bob Muellers jobb å finne ut av det, svarte Comey.

– Ingen løgner

Comey sier Trump ba om hans lojalitet, samtidig som han fikk spørsmål om han ønsket å fortsette i jobben som FBI-sjef.

Trump bestrider Comeys påstander om å ha bedt FBI-sjefen være lojal og å la være å etterforske Flynn.

– Jeg kan definitivt slå fast at presidenten ikke er noen løgner, og jeg er ærlig talt fornærmet av å få spørsmålet, sa Det hvite hus' talskvinne Sarah Huckabee Sanders på direkte spørsmål under et pressetreff mens høringen pågikk.

– Russerne blandet seg inn

Comey fikk sparken av den amerikanske presidenten 9. mai – midt i FBIs etterforskning av en mulig forbindelse mellom Trumps valgkampteam og russiske tjenestemenn før høstens valg.

– Jeg vet ikke helt sikkert hvorfor jeg fikk sparken, men presidenten mente Russland-etterforskningen la press på ham som han ønsket å få fjernet. Jeg tar ham på ordet, sier Comey.

– Jeg ble sparket for på en eller annen måte å endre måten Russland-etterforskningen ble utført på, sa Comey.

Comey hevdet hardnakket at Russland blandet seg inn i fjorårets presidentvalg.

– Det bør ikke være noen uklarhet rundt det. Russerne blandet seg inn. Det skjedde. Det er omtrent så ufalskt som man kan få det, sa Comey.

– Ødeleggende for Trump

Det mest ødeleggende for Trump er ifølge jusseksperter Comeys påstand om at Trump i februar ba ham stanse etterforskningen av USAs daværende nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Like før ba Trump justisminister Jeff Sessions og andre høytstående regjeringsmedlemmer forlate kontoret, ifølge Comeys skriftlige uttalelse.

Flere eksperter mener dette kan tolkes som et bevis for at Trump forsøkte å påvirke etterforskningen av Flynn. Men hvorvidt Trumps handlinger kan legge grunnlag for et søksmål og tolkes som lovbrudd, er fortsatt høyst usikkert.

