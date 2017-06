Oljeprisfall for andre dag på rad

En viktig årsak er at det onsdag kom nye tall for USAs lagre av råolje. De hadde vokst, stikk i strid med forventningene om et fall.

Dermed falt prisen på nordsjøolje med 2 dollar fatet, noe som tilsvarte 4 prosent. Prisen på amerikansk lettolje falt over 5 prosent.

Torsdag fortsatte nedgangen, og på ettermiddagen norsk tid hadde prisen på nordsjøolje falt ytterligere over 20 cent til 47,7 dollar fatet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 45,5 dollar, og prisnivået var det laveste på minst én måned, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Større oljeeksport fra Nigeria har trolig også bidratt til nedgangen. OPEC-landene, Russland og flere andre oljeland besluttet i fjor å kutte sin produksjon i håp om å løfte prisene, men dette har så langt hatt begrenset effekt.

