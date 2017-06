Stolt Labour-leder stemte i London 

Labour har de siste ukene halt kraftig innpå De konservative i meningsmålingene etter å ha blitt spådd et katastrofevalg for et par måneder siden.

– Det er en dag for vårt demokrati. Jeg har akkurat stemt. Jeg er meget stolt av vår valgkamp, sa Corbyn til reportere utenfor valglokalet i Hollyway nord i London.

Det er fortsatt ventet at høyrepartiet til statsminister Theresa May vil vinne valget, men det er uvisst om partiet vil greie å få rent flertall, slik det har i dag.

