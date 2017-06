Washington holder pusten foran Comey-høring

Comey fikk sparken av den amerikanske presidenten 9. mai – midt i FBIs etterforskning av hvorvidt det var en forbindelse mellom Trumps valgkampteam og russiske tjenestemenn før høstens valg.

Comey har allerede offentliggjort sitt vitneutsagn, noe som ikke akkurat har dempet interessen for hva han kommer til å si under utspørringen.

I et dokument som ble offentliggjort onsdag, skriver Comey blant annet at Trump under et møte i Trump Tower krevde hans lojalitet. Han bekrefter at Trump la press på ham for å få stanset etterforskningen av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynns forhold til russiske myndigheter. Blant annet skal Trump ha spurt om han ønsket å fortsette i jobben som FBI-sjef.

Hvorvidt Comey mener dette var et bevisst forsøk på å hindre sannheten i å nå dagens lys, er ett av de store spørsmålene som sannsynligvis vil bli besvart under høringen.

Comey vil under høringen også bekrefte at Trump selv ikke var gjenstand for etterforskningen, noe som også kommer fram i det skriftlige vitneutsagnet.

Dette er noe Trump har notert seg, og som han føler er en «fullstendig oppreisning», ifølge Trumps advokat Marc Kasowitz.

(©NTB)