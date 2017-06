Britene kan bli tvunget til å tenke nytt om brexit 

"Vi vet ikke når brexitsamtalene starter. Vi vet når de må avsluttes», skriver EUs president Donald Tusk på Twitter.

Hele prosessen kan krasje fordi forhandlingene aldri kommer i gang, advarer han.

Marerittet er at Storbritannia skal bli tvunget til å gå ut av EU uten å ha fått noen ny avtale på plass. Partene har i utgangspunktet mindre enn to år på seg til å forhandle, og nedtellingen er allerede i gang.

Svekket mandat

Da statsminister Theresa May utlyste nyvalget, var det for å sikre seg et sterkt mandat før forhandlingsstart. Det fikk hun ikke.

– Dette er urovekkende for brexitforhandlingene, sier førstelektor Øivind Bratberg ved UiO.

– Den britiske forhandlingsposisjonen står på leirføtter. Den har en mer uklar ryggdekning nå, sier han.

Bratberg mener valgresultatet trekker i stikk motsatt retning av hva May hadde planlagt. Hennes budskap har vært at Storbritannia trenger et klinisk og entydig brudd med EU. Nå kan de konservative bli tvunget til å tilpasse seg partier som Labour og Liberaldemokratene, som ønsker helt annen linje.

– Hvis de ønsker en løsning som er bærekraftig på sikt, trenger de støtte fra flere partier. Det trekker i retning av en mykere strategi, sier Bratberg.

Venter utålmodig

Er det noe britene ikke har, så er det tid til lange diskusjoner seg imellom om hvordan en ny strategi skal se ut.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier han håper valgresultatet ikke får store følger for forhandlingene.

– Jeg håper sterkt at Storbritannia vil stå klar til å starte forhandlinger snart. For vår del kan vi starte forhandlingene i morgen tidlig klokka 9.30. Vi venter bare på besøk fra London, sier han.

Han innrømmer at valgresultatet ikke har gjort saken noe enklere.

Manfred Weber, leder for den konservative partigruppen i EU-parlamentet, beskylder May har brakt kaos til Storbritannia i stedet for den stabiliteten hun ønsket.

«Klokka tikker for brexit», skriver han på Twitter. «Derfor trenger Storbritannia en regjering raskt.»

Tidsfrist

Den formelle prosessen for utmelding av EU ble satt i gang av Storbritannia den 29. mars.

To år etter notifikasjonen – 29. mars 2019 – vil Storbritannia automatisk gå ut av EU, uansett om en avtale er på plass eller ikke. Denne tidsfristen kan kun utsettes hvis Storbritannia og EUs medlemsland enstemmig er enige om det.

Hittil er det ikke holdt ett eneste forhandlingsmøte.

– Vi er fortsatt ikke sikre på hva britene vil, sier en EU-kilde anonymt om prosessen.

Kan tvinge fram forlik

Bratberg tror det kan bli nødvendig med et politisk forlik om brexit hvis de konservative nå skal fortsette å regjere uten flertall i Parlamentet, men med støtte fra de nordirske unionistene i DUP.

Han tror den nye parlamentariske situasjonen vil svekke britenes forhandlingsposisjon vis-à-vis EU.

– Jeg tror regjeringen vil spille med svakere kort fordi det hjemlige bildet er så uoversiktlig, sier Bratberg.

Til og med «den norske løsningen», med britisk EØS-medlemskap, kan i prinsippet komme på bordet.

– Et langt bredere spekter av muligheter åpner seg nå, sier Bratberg til NTB.

