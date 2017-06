Britiske aviser: Mays valgtrekk var katastrofalt

Det mest brukte begrepet i valgomtalen på avisenes førstesider fredag i Storbritannia er «sjokk over valgdagsmåling». Førstesidene, gjengitt hos BBC, antyder langt på vei at ikke bare flertallet i parlamentet er tapt for det konservative partiet. Også statsministerjobben kan ryke for Theresa May.

De høyreorienterte tabloidavisene The Daily Mail og The Sun skriver i sine lederartikler fredag, basert på valgdagsmålingene torsdag kveld, at statsministerens sjansespill med å skrive ut nyvalg for å få mer støtte har slått tilbake på henne selv og hatt motsatt utfall. Beskrivelsene «spektakulært bomskudd» og «katastrofalt tap av plasser» i parlamentet dukker opp.

Dette er også essensen i kommentaren på førstesiden i Financial Times.

Både The Daily Mail og The Sun har støtte May i valgoppløpet. Nå spår The Mail at det store tapet av plasser i Parlamentet vil åpne for spørsmål om «fru Mays framtid som leder for de konservative, til og med om hun skulle klare å skrape sammen nok stemmer i nasjonalforsamlingen til å halte videre som leder for en mindretallsregjering».

(©NTB)