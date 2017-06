Corbyn: Vår valgkampanje har forandret politikken

Corbyn kommenterte natt til fredag valget, der det ser ut til at sittende statsminister Theresa May og Det konservative partiet går på et nederlag.

– Uansett hva som blir sluttresultatet har vår positive kampanje forandret politikken til det bedre, sier Corbyn.

Valgdagsmålingene tyder på at de konservative taper rundt 17 plasser i Parlamentet.

– Jeg vil takke alle våre medlemmer og støttespillere som har arbeidet så hardt for kampanjen, fra å banke på dører til sosiale medier. Jeg vil takke alle som stemte for vårt program og dets visjon for et mer rettferdig Storbritannia, sier Corbyn.

(©NTB)