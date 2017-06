May bekrefter at hun danner regjering

Statsminister Theresa May bekrefter på en pressekonferanse fredag ettermiddag at hun vil danne regjering til tross for at De konservative mistet flertallet i det britiske underhuset.

May forlot statsministerboligen klokka 13.20 fredag for samtaler med dronning Elizabeth i Buckingham Palace. May skulle etter planen holdt pressekonferanse klokka 11 fredag. Det ble ikke noe av, og statsministeren svarte ifølge BBC heller ikke på spørsmål før hun satte seg inn i en ventende bil fredag ettermiddag.

Mays konservative parti fikk flest plasser i Underhuset i torsdagens valg, men fikk ikke flertall.