Nord-Korea fornøyd med test av ny rakettmodell

Torsdagens oppskytinger var en test av en ny type kystvernrakett, som fulgte planlagt bane presist og traff sine flytende mål i havet øst for Korea, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Det oppgis ikke hvor mange raketter som ble testet.

Det sørkoreanske forsvarsdepartementet og japanske myndigheter meldte først om oppskyting av en rekke uidentifiserte prosjektiler fra Wonsan i Gangwon-provinsen torsdag morgen lokal tid. De antok dette var ballistiske missiler som kan brukes mot fartøy. Missilene skal ha fløyet om lag 200 kilometer og landet i havet ikke langt unna der hangarskipene Carl Vinson og Ronald Reagan deltok i en felles øvelse med Sør-Korea tidligere i uka.

USA har trappet opp sitt nærvær de siste månedene som svar på det amerikanerne anser som aggressive utspill fra Nord-Korea. Hittil i år ha det vært ti tester av raketter fra det isolerte landet.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har tidligere uttalt at han er villig til å strekke ut en hånd til Nord-Koreas ledelse, men i et møte med det nasjonale sikkerhetsrådet sier han nå at det ikke kommer på tale å jenke seg og inngå kompromiss når det handler om nasjonal sikkerhet.

