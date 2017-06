Slutten nærmer seg i maratonrettssaken mot Temer

Domstolen skal avgjøre om presidentvalget i 2014, da daværende president Dilma Rousseff ble gjenvalgt med Temer som visepresident, skal kjennes ugyldig grunnet ulovlig bruk av kampanjepenger.

Temer overtok i fjor etter at Rousseff ble stilt for riksrett. Dersom retten finner ham skyldig, blir også han tvunget til å gå av og sende Brasil ut i lamdets andre regjeringskrise på et knapt år.

Alle de sju dommerne må stemme, og så langt er det bare dommeren som leder saken, Herman Benjamin, som har uttalt seg.

Hans lange, detaljerte presentasjon – ofte avbrutt av heftig ordveksling med dommere som er uenige med ham – ble midlertidig stanset sent torsdag og begynner igjen fredag. De andre dommerne vil følge etter i et langt raskere tempo, slik at et endelig resultat trolig vil foreligge fredag.

Benjamin har gjort det klart at han mener at Temer er skyldig.

