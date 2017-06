USA ber om slutt på blokaden av Qatar

USAs utenriksminister Rex Tillerson sier at blokaden hindrer kampen mot IS og USAs militære engasjement.

Samtidig ber han Qatar om å gjøre mer for å bekjempe ekstremisme.

Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater, Egypt og flere andre land besluttet mandag å bryte all kontakt med Qatar. De anklager landet for å støtte ekstremisme og for å blande seg inn i andre lands saker.

Analytikere mener at en viktig årsak er at Qatar samarbeider med Iran, som er erkefienden til Saudi-Arabia og flere andre sunniarabiske golfland.

