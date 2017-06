Valgnederlag for det skotske uavhengighetspartiet

Salmond, som også har vært Skottlands førsteminister, sto i spissen for den første folkeavstemningen om løsrivelse fra Storbritannia i 2014. Han har nå mistet sin plass i det britiske Parlamentet, i likhet med partiets nestleder Angus Robertson.

Partileder og førsteminister Nicola Sturgeon mener likevel at partiet hennes har vunnet valget, med henvisning til statsminister Theresa Mays og de konservatives valgnederlag.

De endelige tallene er ennå ikke klare, men ifølge valgdagsmålinger ligger det an til at SNP får 34 seter i Parlamentet. Det er stor nedgang fra dagens 56 seter av de totalt 59 setene som skottene har mulighet til å ta.

De konservative i Skottland, under ledelse av Ruth Davidson, får elleve seter i torsdagens valg, ifølge valgdagsmålingene. Det er ti flere enn ved valget for to år siden.

Davidson sier resultatet viser at Skottland ikke ønsker en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.

– Det var én stor sak i denne valgkampen og den gikk ut på at Nicola Sturgeon forsøkte å kjøre gjennom en folkeavstemningsrunde nummer to som nå landet har sagt sin mening om. Avstemningen er lagt død. Det er det som skjedde i valget nå, sier Davidson.

Det var på forhånd ventet at torsdagens valg ville bli en skuffelse for SNP.

